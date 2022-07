Marco Aceti, attore e pompiere: “Amo l’arte, ma anche salvare vite”

Spread the love

https://www.notizie.com/2022/07/26/marco-aceti-attore-pompiere-amo-arte-ma-anche-salvare-vite/

Parla l’artista e vigile del fuoco: “Periodo pessimo per gli incendi, ma siamo sotto organico e pochi mezzi, chi comanda dovrebbe organizzarci meglio”

Dal palcoscenico alle fiamme dell’Infermo in un battito di ciglia. Dallo stare rilassati e sorridere a recitare davanti a una macchina da presa a catapultarsi all’interno di un posto che brucia a rischiare la vita oppure cercare di convincere una persona a non ammazzarsi come se fosse la cosa più normale e naturale del mondo. Possono sembrare delle frasi a effetto, ma è la vita reale e incredibile di Marco Aceti. Un ragazzo di 39 anni, padre separato, con i problemi di vita che hanno tutti, ma che l’affronta ogni giorno dandosi da fare con passione, amore e dedizione. E’ un attore, sì, ma soprattutto un vigile del fuoco. Per fare avere un’idea di chi stiamo parlando, ricordate il Cesare di “Notte prima degli Esami“, quello simpatico e caciarone, oppure, più recente, il Sebastian di “Lettera H” di Dario Germani, basato su uno dei più grandi casi di cronaca nera del nostro Paese, la storia del mostro di Firenze, da qualche mese su Amazon Prime (e sta avendo un notevole successo). Ecco, è lui, Marco l’attore e il pompiere. “Fare l’attore è la mia passione, ma il fare il vigile del fuoco ho imparato ad amarlo, è la mia identità“, dice lui con umiltà e una forza incredibile.