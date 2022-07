Maltempo, 30 scout bloccati in Valle del Chiese dal nubifragio. Dovevano trascorrere la notte all’esterno, in azione il soccorso alpino e i vigili del fuoco

Spread the love

ildolomiti.it –

RONCONE. Vigili del fuoco in azione nella serata di ieri per portare al sicuro un gruppo di circa 30 scout che sono rimasti bloccati dal maltempo in diverse zone della valle del Chiese.

Gli scout dovevano trascorrere la notte all’esterno e si erano divisi in tre gruppi per raggiungere le zone di Staboletto, Stabol, malga Nova e lago Casinei. Ad un certo punto, però, sono rimasti bloccati a causa del fortissimo vento e dal temporale. Hanno quindi chiesto aiuto.

Fortunatamente un intervento che non ha comportato particolari difficoltà perché i tre gruppi si trovavano in luoghi accessibili.Ad intervenire sono stati gli operatori del soccorso alpino della Valle del Chiese ma anche i vigili del fuoco di Pieve di Bono, Roncone e Daone.

I soccorritori si sono organizzati con diversi mezzi e sono riusciti a raggiungere i ragazzi in pochissimo tempo e a riportarli sani e salvi al campo base.