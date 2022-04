Vigili del fuoco in centro: cinquemila litri di acqua per ripulire la strada

Spread the love

GAZZETTADIMANTOVA – urly.it/3mwa0

MANTOVA. Intervento dei vigili del fuoco, nel pomeriggio, in centro a Mantova, per consentire alla ditta specializzata di completare la pulizia della sede stradale dopo uno sversamento di olio meccanico. Al mattino il furgone di un corriere, mentre transitava in via Calvi, è stato colpito alla coppa dell’olio dal pilomat salito improvvisamente. Il mezzo ha percorso circa 200 metri sversando olio in piazza Marconi e fino a metà di corso Umberto. Subito è entrata in azione la ditta specializzata nelle ripuliture stradali, ma a metà lavoro è rimasta senz’acqua. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, allertati dalla polizia locale, con un’autobotte. L’acqua, però, è stata attinta dall’idrante stradale di piazza Marconi: così, 5mila litri di acqua dell’acquedotto sono finiti nella cisterna del mezzo privato per consentire alla ditta di portare a termine l’intervento.