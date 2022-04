Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Proroga validità delle idoneità al servizio d’istituto e alla guida di automezzi/natanti VF in relazione allo stato di emergenza prorogato fino al 31 marzo 2022 – Questo Ufficio ha già emanato disposizioni sull’argomento di cui all’oggetto, pertanto con la

presente nota si comunicano i nuovi termini per la proroga delle idoneità in parola