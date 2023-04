Festa di Liberazione amara “Vigili del fuoco assenti Colpa dei vertici provinciali”

Spread the love

L’organizzazione sindacale dei vigili del fuoco attacca il dirigente provinciale del comando che “ha tenuto un comportamento manchevole nei confronti della cittadinanza, delle istituzioni locali, provinciali e regionali. Infatti – si legge in una nota del coordinamento Usb dei vigili del fuoco – per celebrare la festa di Liberazione il Comune di Carrara, Medaglia d’Oro al Valore Civile, ha organizzato le funzioni celebrative ad Avenza, invitando le istituzioni sia provinciali che regionali, Regione Toscana, Prefettura, Provincia, polizia, carabinieri, Guardia di finanza, polizia locale, polizia provinciale, guardia costiera, polizia penitenziaria) e naturalmente i Vigili del Fuoco. Purtroppo il dirigente del comando ra ha pensato bene di non essere presente, ma cosa ancor più grave non ha inviato nessuno a rappresentare il corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del comando di Massa Carrara. Forse i vigili del fuoco non fanno parte di quelle istituzioni che rappresentano lo Stato? Che i vigili del fuoco di Massa Carrara non contribuirono a dare sostegno alla popolazione durante i giorni più duri della guerra civile che nel ’45 portarono alla liberazione dell’Italia?”.

LA NAZIONE