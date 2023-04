Padova, esercitazione dei Vigili del fuoco all’ istituto Scalcerle

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Presso il plesso scolastico dell’Ist. I.I.S. P. Scalcerle, giovedì 26 aprile dalle 7.30 alle 13.30 i Vigili del Fuoco del Comando di Padova hanno eseguito, all’insaputa di 1.600 alunni ed ulteriori 300 persone, tra insegnanti e personale ATA, una imponente prova di evacuazione. L’esercitazione è stata promossa dalla Regione Veneto e concordata con la Direzione Interregionale dei Vigili del Fuoco del Veneto e tutte le amministrazioni. A compartecipare il SUEM 118, la Polizia Locale e i volontari di Protezione Civile Regione del Veneto e del comune di Padova. Come già avvenuto nelle precedenti edizioni alle 9 è stata attivata sia la procedura di allarme interno (a seguito di richiesta d’intervento per sisma con successivo incendio) che la richiesta di soccorso ai numeri d’emergenza.

Per rendere lo scenario più veritiero è stato simulato il soccorso a due studenti rimasti entrambi infortunati a seguito di un crollo all’interno di una stanza satura da fumo creato con la nebbia appositamente qualche minuto prima.

A presenziare 17 Vigili del fuoco con i relativi mezzi antincendio e con compiti organizzativi, di soccorso e di supervisione; al termine dell’esercitazione è stato effettuato, con tutti gli enti coinvolti nella manovra, anche il consueto de briefing. Disposti a fine manovra tutti i mezzi impiegati in una zona già concordata, in mostra statica e con la compresenza dei Vigili del fuoco.