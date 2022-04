L’autopompa del Texas si è schiantata contro un complesso di appartamenti

Spread the love

firerescue1.com –

SAN ANTONIO, Texas — Un’autopompa mentreintervenuva per rispondere a una chiamata è stata colpita da un veicolo che procedeva in forte velocità. La forza dell’impatto ha fatto deviare l’E27 fuori dalla carreggiata e si è schiantato contro un condominio. Fortunatamente, non ci sono stati feriti né per i residenti né tra i vigili del fuoco.

La guida in stato di ebbrezza e l’uso dei telefonini durante la guida e la guida aggressiva mettono tutti a rischio e sono i principali motivi per gli incidenti.

Il mezzo dei Vigili del Fuoco ha spazzato via una scala che porta al secondo piano del complesso. Nonostante i danni subiti da otto appartamenti, nessuna persona è rimasta ferita.