COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BRINDISI

La squadra del distaccamento di Ostuni è intervenuta alle ore 2.35 circa su Fasano ss 172 dir km 6+400 per incidente stradale, impatto tra due auto, una punto e una golf, tre persone in ospedale, il ragazzo della punto estratto dai Vigili del Fuoco, sul.posto 118 e carabinieri. Si è provveduto a mettere in sicurezza le due auto e i luoghi