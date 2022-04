Forlì: chiama un’amica, la prende a martellate poi tenta il suicidio accoltellandosi all’addome

Spread the love

: https://www.fanpage.it/attualita/forli-chiama-unamica-la-prende-a-martellate-poi-tenta-il-suicidio-accoltellandosi-alladdome/



Poco prima dell’alba di oggi ha telefonato a un’amica di vecchia data dicendole di avere necessità di essere portato all’ospedale, ma quando la donna è arrivata in auto a casa dell’uomo questi, dopo avere scambiato con lei alcune parole, l’ha improvvisamente aggredita a colpi di martello per poi gettarle addosso del liquido infiammabile. Sebbene sia stata colpita ripetutamente alla testa e alle braccia nel tentativo di difendersi, la donna è riuscita a sfuggire. Nel frattempo l’uomo ha dato fuoco alla sua casa per poi infliggersi una profonda coltellata all’addome