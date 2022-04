Video – Palù – incendio di una catasta di pneumatici all’interno di un’azienda agricola.

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Alle 16.58 I vigili del fuoco sono intervenuti a Palù per un incendio che ha interessato dei pneumatici. In Via Legnago, all’interno di un azienda agricola circa 100 pneumatici, utilizzati come contropesi per vincolare i teloni, sono andati a fuoco. La colonna di fumo, visibile dalla città ha allertato gli abitanti del luogo. I pompieri, giunti da Verona con 3 mezzi e 7 uomini, hanno lavorato per domare le fiamme che si erano sviluppate nell’area esterna dell’azienda dove erano accatastati i pneumatici. In poco meno di 2 ore i vigili del fuoco hanno estinto l’incendio, grazie all’utilizzo di liquido schiumogeno, e hanno messo in sicurezza la zona. Si indaga sulle cause del rogo.

