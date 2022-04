Vettura finita nel fiume a Fara Gera – recuperato il corpo di una donna

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine, i Fluviali della centrale di Bergamo, Sommozzatori (MI) e la Gru VVF e i volontari di Treviglio ieri 19/04/2022 intorno alle 21:43 sono intervenuti in via Reseghetti a Fara Gera d’Adda per un’autovettura finita dentro il fiume. I VVf dopo essersi immersi per controllare l’interno dell’autovettura hanno provveduto al recupero della stessa utilizzando la Gru. A pochi metri di distanza hanno trovato e recuperato la Salma della donna. Sul posto anche i Carabinieri che hanno iniziato le ricerche del marito concluse questa mattina, il 118 e i sommozzatori di Treviglio.

ANS – I carabinieri di Treviglio (Bergamo) hanno arrestato Carlo Fumagalli, 49 anni, ritenuto responsabile di aver causato la morte per annegamento della moglie Romina Vento, 44 anni, trovata cadavere nella serata di ieri a bordo di un’auto, nelle acque del fiume Adda a Fara Gera d’Adda, nel Bergamasco.