Stati Uniti Cade nel wc per recuperare il cellulare: necessario l’intervento dei vigili del fuoco

Mentre a molte persone, in bagno, è capitato di far cadere inavvertitamente lo smartphone nel water, complice la distrazione o un movimento brusco, a ben pochi è capitato di aver addirittura bisogno dell’aiuto dei vigili del fuoco dopo essersi incastrati – a loro volta – nel wc.

A Mount Walker, Stati Uniti, una donna di 40 anni è stata salvata dopo essere letteralmente “caduta” nel water dei servizi pubblici della Olympic National Forest vicino a Seattle. La donna si trovava vicino a un parcheggio quando ha avuto bisogno di utilizzare i servizi igienici: una volta in bagno, però, riporta Sky, il suo smartphone è caduto proprio nel posto più disgustoso. Per capire quel che è successo in seguito bisogna tener conto che si trattava non di un bagno tradizionale bensì di un “vault toilet”, senza acqua ma con una fossa sotterranea: sono tipologie di servizi igienici che soprattutto all’estero si possono trovare in luoghi – come ad esempio parchi naturali – in cui è difficile portare l’acqua.