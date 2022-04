Terremoto in provincia dell’Aquila, scossa di magnitudo 3.1 a Pizzoli

Spread the love

quotidiano.net – urly.it/3n770

L’Aquila, 26 aprile 2022 – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata in provincia dell’Aquila, alle 6,39 di questa mattina. Il sisma, secondo l‘Ingv, si è verificato a una profondità di 14 chilometri. L’epicentro è collocato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia tra i comuni di Pizzoli e Barete, nella zona dell’Alto Aterno. Nei dintorni ci sono Capitignano, Cagnano Amiterno, Campotosto: a 12 km L’Aquila città. Poi Montereale, Scoppito, Crognaleto, per citare gli altri paesi più vicini.

Il sisma è stato chiaramente avvertito dalla popolazione. Non si segnalano danni a persone o cose. Ma per chi si è svegliato di soprassalto, la mente è andata subito a quella notte di 13 anni fa: era il 6 aprile 2009 quando un terremoto di 5.9 devastò il capoluogo abruzzese: classificato come il quinto sisma più forte mai avvenuto in Italia, causò 309 morti e migliaia di sfollati.