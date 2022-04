Chernobyl, 36 anni fa il disastro nucleare. L’Agenzia atomica: “Livello di radioattività anormale”

Spread the love

Rapporti preoccupanti arrivano dalla centrale teatro 36 anni fa del peggiore disastro nucleare della storia. Il livello di radioattività della centrale nucleare di Chernobyl è “anormale”, sostiene il direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) che aggiunge: l’occupazione del sito nucleare di Chernobyl da parte delle forze russe “è stata molto pericolosa”. “La situazione era assolutamente anomala ed assai pericolosa” ha spiegato Rafael Grossi, in visita all’impianto in occasione del 36esimo anniversario della catastrofe nucleare.

Una situazione dovuta alla mancata corretta gestione durante l’occupazione dell’impianto, che tuttora

necessita del continuo funzionamento della vasca di raffreddamento di barre combustibile nucleare. Per almeno una settimana, invece, la corrente elettrica a Chernobyl è rimasta staccata, con conseguenze ancora da verificare.

Cronaca di un disastro

Il 26 aprile del 1986 alle ore 1:23:45 un guasto al reattore numero 4 della centrale nucleare di Chernobyl, nel nord dell’Ucraina, provocò quello che resta a tutt’oggi il più grave incidente della storia dell’energia atomica civile, con 65 vittime accertate, circa 4 mila stimate dall’Onu e 116 mila sfollati dalla regione circostante. A 36 anni di distanza, al centro della guerra, la centrale continua a far paura.

Le trincee russe nel fango di uno dei luoghi più radioattivi al mondo

La centrale in Ucraina, che All’epoca parte dell’Unione sovietica, la centrale ucraina è tornata recentemente a far parlare di sé per i timori che con l’invasione russa potessero sfuggire al controllo i livelli di radioattività, garantiti da un apparato di sicurezza che ne verifica la tenuta.