Forlì Cesena, incendio pannelli fotovoltaici in un complesso scolastico

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Proseguono gli interventi formativi presso l’Istituto Tecnico Einstein – De Lorenzo di Potenza da parte del personale del Nucleo Regionale NBCR (Nucleare Biologico Chimico e Radiologico) Vigili del fuoco di Potenza.

In data odierna, gli studenti del 3º/4º/5º anno delle classi di specializzazione ad indirizzo elettrotecnico, hanno avuto così modo di seguire una lezione sul rischio “elettrocuzione” e dell’utilizzo delle tecniche TPSS (Tecniche di Primo Soccorso Sanitario) con l’utilizzo del DAE (defibrillatore semiautomatico).

Grande interesse da parte di tutti gli intervenuti, soprattutto a seguito della prova pratica delle tecniche di rianimazione.

Alle ore 14.30 del 3 maggio, tre squadre della sede centrale di Forlì, sono intervenute in piazzale della Vittoria presso il complesso scolastico.

Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno posizionato l’autoscala con cui hanno raggiunto il tetto della struttura. Una volta sulla copertura hanno attaccato le fiamme da più punti per abbatterle e per evitarne la propagazione. Al termine delle operazioni di spegnimento sono state effettuate la bonifica e la messa in sicurezza dell’area coinvolta dal rogo.