Incidente tra due autovetture – una percorreva la strada contromano – deceduta una persona ed il ferimento di altre 4

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI LIVORNO

Intervento dei vigili del fuoco di Livorno intorno alle 4 di questa notte per un incidente stradale avvenuto sulla SGC FI.PI.LI al km 71 in direzione Firenze dopo l’uscita interporto est. l’evento ha coinvolto due autovetture di cui una delle quali percorreva la strada contromano. Il sinistro ha causato il decesso di una persona ed il ferimento di altre 4, il personale VF ha effettuato l’estrazione di 2 persone che erano incastrate nei mezzi. La strada è stata interdetta per permettere le operazioni di soccorso.