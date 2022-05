Addestramento operativo fluviale dei Vigili del fuoco calabresi al fiume Lao

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Si sono concluse le prime 6 sessioni dedicate al mantenimento operativo del personale con formazione di Soccorritore Fluviale Alluvionale (SFA) dei comandi della Direzione Calabria.

Durante le giornate d’addestramento è stato possibile effettuare il retraining di 76 operatori con capacità SFA, che rappresentano il 73% del totale degli operatori presenti nelle sedi calabresi. La forte partecipazione del personale ha permesso di rivedere l’effettuazione delle manovre secondo gli standard previsti e permetteranno di accrescere la capacità di lavorare in squadre miste, come durante gli scenari di calamità.

Il fiume Lao, che da Papasidero giunge sul versante tirrenico calabrese, si è rivelato un ottimo scenario di addestramento per gli operatori Vigili del fuoco. Lo sforzo organizzativo è stato possibile grazie alla collaborazione dei comandi della regione, in particolare al supporto logistico del comando di Cosenza. In autunno sono previste ulteriori sessioni di addestramento finalizzate al completamento dei previsti cicli di mantenimento operativo di tutto il personale SFA