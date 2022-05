Dramma nella notte: investito e ucciso da un treno nella stazione di Zagarolo

Spread the love

È successo poco dopo la mezzanotte, alle 00.03 di oggi, martedì 24 maggio: una persona è stata investita da uno dei treni della tratta Cassino-Roma, nei pressi della stazione ferroviaria del comune di Zagarolo, cittadina che si trova a sud est della città di Roma e che dista dalla capitale circa una trentina di chilometri. Sul posto, una volta allertata, la Centrale Operativa ha attivato e mandato immediatamente sul posto i pompieri dei comuni vicini, oltre alle forze dell’ordine e ai soccorsi del 118.

In breve tempo, nel cuore della notte, sono arrivate alla stazione due squadre di vigili del fuoco, quella di Palestrina e quella di Frascati, che hanno immediatamente bloccato l’elettricità e avviato le operazioni di routine, ma anche le forze dell’ordine e i medici e gli infermieri del personale del 118. Per la persona investita, un uomo che è stato travolto dal treno in corsa proprio all’altezza della stazione del comune di Zagarolo, non c’è stato niente da fare ed è morto sul colpo.

