Udine, doppio intervento dei Vigili del fuoco

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Alle 15.30 del 23 maggio, una squadra della sede centrale dei Vigili del fuoco di Udine supportata dall’autoscala è intervenuta a Pavia di Udine per il principio d’incendio all’interno di un silo presso un’azienda che produce mobili.

Appena arrivati sul posto i Vigili del fuoco hanno spento il principio d’incendio e hanno iniziato le operazioni di messa in sicurezza svuotando e bagnando la segatura contenuta nel deposito.

In fase di accertamento le cause dell’incendio che non ha coinvolto persone e non ha causato danni anche grazie al tempestivo allertamento dei Vigili del fuoco da parte del personale dell’azienda che aveva sentito odore di bruciato provenire dal silo.

Poco dopo le 7 del 24 maggio, la squadra del distaccamento di Latisana è intervenuta per un incidente stradale al KM 478 dell’autostrada A4 in direzione Trieste nel comune di Muzzana di Turgnano. Giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno trovato un ambulanza che aveva tamponato un mezzo pesante con all’interno del mezzo sanitario una persona rimasta incastrata tra le lamiere. La squadra, in collaborazione con il personale sanitario, ha liberato la persona tagliando le lamiere del veicolo con le cesoie idrauliche e una volta estratta dal mezzo è stata elitrasportata all’ospedale. Da accertare le cause del sinistro che ha provocato il ferimento di due persone. Durante le operazioni di soccorso l’autostrada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni esclusivamente per alcuni minuti, tempo necessario per permettere all’elicottero di atterrare sulla sede stradale portare a bordo il ferito. Il lavoro dei Vigili del fuoco si è concluso con la completa messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e dell’area dell’incidente