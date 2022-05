Ospitaletto, un torneo per battere le leucemie: in campo preti, vigili del fuoco, avvocati, medici e… calciatori

Spread the love

Ci saranno calciatori, vigili del fuoco, medici, avvocati, preti e persino i Diavoli Rossi del sesto stormo in campo domani, sabato 4 giugno, per un evento di sport e solidarietà promosso da Ail Brescia.

Tutti, «Uniti per la Ricerca», si ritroveranno nel pomeriggio, alle 16, all’oratorio di Ospitaletto in piazza San Rocco per un torneo di calcio a 7. L’intento dell’iniziativa, resa possibile anche grazie al Comune di Ospitaletto, è raccogliere fondi per sostenere la ricerca scientifica sulle leucemie.