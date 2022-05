11 neonati morti nell’incendio di un ospedale in Senegal

Spread the love

IO.alateia.org – urly.it/3nw5y

È stato un risveglio terribile quello di ieri, con la notizia della strage nella scuola elementare di Uvalde in Texas. Non meno pesante per il bilancio di vittime piccolissime è una notizia che si apprende oggi e arriva dall’Africa. Con un messaggio Twitter del Presidente del Senegal, il mondo ha saputo di un incendio in un ospedale pubblico di Tivaouane, 50 miglia a Nord-Est della capitale Dakar.

Le informazioni attuali parlano di 11 neonati morti. Tutte da chiarire le circostanze di quello che, allo stato dei fatti, sembra un incidente.