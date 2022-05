Strage di piazza della Loggia: gli 8 rintocchi, la commozione, la memoria

Spread the love

GIORNALEDIBRESCIA.IT – urly.it/3nw5a

Con i rintocchi delle campane, otto quante le vittime del 28 maggio 1974, sono iniziate le commemorazioni per la Strage di piazza della Loggia a Brescia. Davanti alla stele, il sindaco Emilio Del Bono, ha pianto durante la lettura dei nomi: una ferita ancora aperta per la città.

Si tratta del 48esimo anniversario che arriva alla vigilia di due nuovi appuntamenti giudiziari. Il prossimo 8 luglio infatti Maurizio Tramonte, condannato all’ergastolo in via definitiva, tornerà in aula davanti alla Corte d’appello di Brescia per l’udienza di revisione del processo, mentre entro l’estate la procura bresciana chiederà il rinvio a giudizio di Marco Toffaloni, 65 anni e residenza in Svizzera, e di Roberto Zorzi, 68enne che vive negli Stati Uniti. Sono i due indagati nell’ambito della nuova inchiesta sui presunti esecutori materiali della Strage di Piazza Loggia.