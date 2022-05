Video – Incendi ed esplosioni misteriose: che cosa succede a Mosca

Spread the love

ilgiornal.it – https://www.ilgiornale.it/news/mondo/incendi-ed-esplosioni-misteriose-che-cosa-succede-mosca-2037893.html

Un grosso incendio si è sviluppato in un magazzino di mobili e materiali in gomma a Mosca, nella parte meridionale della capitale russa. Da quando è iniziata la guerra in Ucraina episodi del genere si sono moltiplicati

Nelle ultime ore un incendio e un’esplosione hanno scosso il cuore di Mosca. Nel sud della capitale russa, nell’area di Moskvorechye-Saburovo, le fiamme hanno inghiottito una struttura industriale in circostanze ancora da chiarire. Quasi in contemporanea, una forte deflagrazione di origine ancora sconosciuta ha colpito un edificio residenziale a Ramenskoye