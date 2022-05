Tutto pronto per Odescalchi 2022 -esercitazioni che vedrà impegnate autorità militari e civili svizzere e italiane tra il 13 e il 19 giugno.

Spread the love

Oltre 4’000 persone tra esercito, polizia, pompieri, militi della protezione civile e soccorritori (per la Svizzera) e le Truppe Alpine e la protezione civile (per l’Italia) saranno impegnate a giugno in una maxi esercitazione in diverse località ticinesi e del Varesotto (Luino, Maccagno con Pino e Veddasca, Lavena Ponte Tresa e Tronzano Lago Maggiore).

Ticino e Varesotto si preparano a una settimana di catastrofi con largo impiego di uomini e mezzi: si tratta di esercitazioni inserite nell’ambito dell’operazione Odescalchi 2022 che vedrà impegnate autorità militari e civili svizzere e italiane tra il 13 e il 19 giugno.

Un’esercitazione di questa portata si era tenuta nel 2016: allora era stato simulato un gravissimo incidente ferroviario nella galleria del Monte Olimpino (Como). A giugno, invece, saranno allestiti otto scenari: tra questi una catastrofe aerea ad Astano, carenza di acqua potabile nel Mendrisiotto, un’epidemia in carcere e un inquinamento a Ponte Tresa. È inoltre stata ideata anche una fittizia conferenza internazionale sul clima a Pollegio e che diventerà molto verosimilmente una prova generale della conferenza sull’Ucraina che si terrà a luglio a Lugano.