Follia a Casale: il vandalo ha lanciato pietre anche contro Vigili del Fuoco e Carabinieri

CASALE MONFERRATO – Emergono altri dettagli in merito alla notte tra paura e follia consumata a Casale questo martedì 31 maggio 2022. Dopo le 4 infatti i Vigili del Fuoco sono intervenuti in seguito all’incendio di alcuni veicoli. Giunti sul posto però i pompieri, insieme ai Carabinieri, sono stati bersagliati dal cittadino nigeriano che ha cominciato a lanciare oggetti contundenti per poi fuggire.

L’uomo, autore di diversi danneggiamenti di veicoli, è stato poi fermato dalla Polizia che, insieme ai Carabinieri, hanno lavorato ore per bloccare l’autore dei ripetuti atti vandalici.