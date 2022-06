Incendio in un’azienda nel Napoletano, distrutti 230 monopattini e bici elettriche

Spread the love

Un incendio, nella serata di ieri, martedì 31 maggio, ha colpito il capannone di un’azienda di Sant’Antonio Abate, in Penisola Sorrentina, nella provincia di Napoli: le fiamme sono divampate all’interno della struttura e, purtroppo, hanno distrutti completamente 130 biciclette elettriche e 100 monopattini elettrici che vi erano custoditi. Sul posto, in via Portale, oltre ai vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, sono arrivati anche i carabinieri della locale stazione, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, utili a determinare le esatte cause dell’incendio: da una prima ricostruzione dei militari dell’Arma, sembrerebbe che il rogo sia divampato in maniera accidentale.

