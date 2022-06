L’intervento / Rottweiler  in bilico sul balcone: salvato dai Vigili del Fuoco

Spread the love

Osimo, 6 giugno 2022 – I Vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle ore 10.30 in via Chiaravallese per recuperare un cane di razza Rottweiler che si era incastrato nella ringhiera del terrazzo di un appartamento rimanendo in bilico sul balcone.

La squadra di Osimo ha provveduto a imbracarlo con tecniche di derivazione Saf (Speleo alpino fluviale) e lo ha liberato dall’ostruzione riconsegnandolo al padrone dopo essersi accertata dello stato di buona salute dell’animale.