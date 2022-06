“Le cause di servizio e le relative tutele. Riflessioni su procedure, valutazioni mediche e riconoscimenti economici”, convegno nel Comando dei Vigili del fuoco di Matera

Spread the love

sassilive.it – urly.it/3nah7

Si è tenuto nella giornata di giovedì 9 giugno, presso il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Matera, un seminario informativo dal titolo “Le cause di servizio e le relative tutele. Riflessioni su procedure, valutazioni mediche e riconoscimenti economici”, organizzato dalla Sezione provinciale UNMS (Unione Mutilati per Servizio) di Matera.

All’incontro hanno partecipato, oltre ai funzionari dei Vigili del fuoco 𝐢𝐧gegneri Domenico Masciandaro e Carmlo Narciso, operatori in servizio presso il Comando Vigili del fuoco, Carabinieri e operatori di Polizia.

L’incontro è stato presieduto dal Presidente nazionale UNMS Cavaliere Ufficiale Antonino Mondello, con la collaborazione del Consigliere nazionale UNMS Leonardo Cassano, del Presidente regionale UNMS Basilicata Vito Mitro e del Presidente provinciale UNMS di Matera Michele Grieco.

Tra i relatori si è registrata la presenza del Maggiore Pietro Lorusso ufficiale medico dell’Arma dei Carabinieri che, insieme all’avvocato Antonio Castello𝐨, ha illustrato le procedure per il riconoscimento dei benefici in caso di incidenti o infortuni, i rischi e le tutele professionali previste dalla legge.