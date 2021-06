Cade in una cisterna profonda 15 metri: gatto tratto in salvo dai vigili del fuoco

Spread the love



corrieresalentino.it – urly.it/3dghf

Disavventura a lieto fine questa mattina a Casarano per un gatto, tratto in salvo grazie all’intervento dei vigili del fuoco del reparto Saf (Speleo Alpino Fluviale) a supporto dei colleghi del distaccamento di Gallipoli.

Il micio sarebbe caduto accidentalmente in una cisterna per la raccolta delle acque, precipitando per diversi metri. Qualcuno ha udito i lamenti dell’animale ed ha lanciato l’allarme, chiamando il 115. I vigili del fuoco giunti sul posto hanno appurato che l’imbocco della cisterna fosse particolarmente stretto per riuscire a calarsi senza dificotà

Così, dopo le verifiche di rito per accertarsi della respirabilità dell’aria nell’ambiente confinato, sono riusciti a calarsi nella cisterna e a recuperare il gatto per poi restituirlo ai legittimi proprietari