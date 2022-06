Torna il bando della Regione Lazio che dà energia agli Under35

Spread the love

Il bando che dà energia alle idee degli under35 della Regione Lazio, dopo il successo dello scorso anno, torna con Vitamina G – 2022 e una rinnovata consapevolezza, forte dei 100 progetti vincitori nel 2021 e di un contributo di oltre 2,3 milioni di euro. Quella che il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti aveva definito “una grande scommessa per la nuova generazione, che avrà a disposizione maggiori opportunità, servizi e spazi per realizzare progetti di innovazione culturale, sociale e tecnologica” si è rivelata una macchina di valorizzazione, capace di creare ricadute positive su tutto il territorio, perché a giovare dell’innovativa creatività messa in luce da Vitamina G sono tutti, e non solo gli Under 35, con l’attivazione di una virtuosa economia circolare e sociale