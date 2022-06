Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Dalmine, i volontari di Treviglio e di Romano di Lombardia intervengono per un incendio deposito fieno a Zanica in via Pradone intorno alle 17:00. A bruciare circa 4 quintali di fieno e 60 di legna, anche un cavallo è stato leggermente coinvolto ma non riporta ferite gravi. I vvf stanno effettuando la bonifica dell’area compromessa.