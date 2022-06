Sabato in festa a Tor Vergata – Pompieropoli per i bimbi

Spread the love

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO – DIPARTIMENTO

L’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di Roma, in occasione della festa di quartiere a Tor Vergata, ha partecipato in forze all’allestimento della pompieropoli per i bimbi, Hanno dato manforte gli appartenenti all’Associazione Naz. Vigili del Fuoco del Dipartimento.

I bimbi come sempre sono accorsi numerosissimi ed hanno superato con entusiasmo le prove come piccoli Vigili del Fuoco assistiti amorevolmente. Emozionati alla vestizione con casco e pettorina, i loro accompagnatori. Al termine è stato rilasciato loro un diploma di piccolo Vigile del Fuoco ed altri gadget per ricordare la bella giornata vissuta come futuri pompieri.