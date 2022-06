Tenta di uccidere l’ex moglie che torna dal mare, arrestato nei boschi

Spread the love

Shock a Castiglione del Genovesi, dove una donna è stata accoltellata alla fermata del bus dal suo ex marito. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di sabato, 11 giugno. L’uomo – come scrive anche l’odierna edizione de Il Mattino – è stato rintracciato dai carabinieri e dai vigili del fuoco nei boschi di San Cipriano Picentino, in stato confusionale. La sua ex moglie è invece ricoverata ancora nel reparto Chirurgia dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona: le ferite sono ancora gravi ma lei è cosciente e non dovrebbe essere in pericolo di vita.

L’obiettivo dell’uomo era ucciderla ma, per fortuna, non ci è riuscito. La sua identità è al momento riservata, essendoci anche due figli minorenni, di cui uno figlio dell’accoltellatore. La vittima, una ventottenne romena, era appena scesa dal bus di ritorno dal mare e stava facendo rientro a Casa Betania a Castiglione del Genovesi dove era ospite assieme ai suoi due figli.