RINA e Dipartimento Vigili del fuoco firmano un protocollo d’intesa per svolgere studi nel campo della transizione energetica e della sicurezza

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

RINA, multinazionale di ispezione, certificazione e consulenza ingegneristica, e il Dipartimento dei Vigili del fuoco, competente in materia di soccorso tecnico urgente, prevenzione, sicurezza tecnica e difesa civile, hanno sottoscritto un accordo con l’obiettivo di svolgere studi e ricerche nel campo della transizione energetica e della sicurezza, quindi scambiare reciprocamente informazioni e potenziare le opportunità di aggiornamento professionale del Corpo.

La collaborazione prevede il reciproco coinvolgimento dei due enti in iniziative legate a interscambi di informazioni tecniche ed esperienze nel campo della valutazione dei rischi di incendio ed esplosione, per l’attivazione di corsi e seminari, e per la formazione di gruppi di studio e di ricerca, permettendo così a RINA e al Dipartimento di valorizzare le reciproche competenze.

Uno studio del rischio per la progettazione e la realizzazione di impianti di produzione di idrogeno verde è il primo frutto della collaborazione. L’accordo consentirà di sviluppare congiuntamente gli aspetti della sicurezza e della transizione ecologica, accrescendo in definitiva la consapevolezza che entrambi concorrono a dare valore alla sostenibilità quale fattore competitivo.