Trail, è un valdostano il campione italiano dei Vigili del fuoco

Elwis Pieiller, vigile del Corpo valdostano, ha conquistato il titolo domenica scorsa, 12 giugno, a Valdilana (Biella). Al via della seconda edizione della prova nazionale, anche un altro pompiere valligiano, Patrick Ronc.

E’ il valdostano Elwis Pieiller il campione italiano di trail dei Vigili del fuoco. Ha conquistato il titolo domenica scorsa, 12 giugno, a Valdilana, nel biellese. In occasione dell’undicesimo “TOZ – Trail Oasi Zegna”, il Comando provinciale di Biella ha organizzato la seconda edizione del campionato italiano di trail per Vigili del fuoco, in memoria del collega Luca Scaramal.