Bonus famiglia dell’Inps: 400 euro subito sul conto. Domande entro il 20 Giugno

Arriva un bonus INPS che farà felici tante famiglie italiane. Infatti sono proprio le famiglie italiane quelle più duramente colpite dal folle rincaro dei prezzi. Il costo della vita è salito tantissimo mentre gli stipendi sono da fame e le famiglie con figli hanno fortissime difficoltà ad andare avanti.

soltanto il 20 luglio si saprà la graduatoria degli ammessi al bonus €400 INPS. Questo bonus dell’Inps va ad agevolare una spesa che per le famiglie può essere molto pesante. Vale a dire quella per mandare i figli ai Campus o ai centri estivi. I Campus e i centri estivi sono delle bellissime realtà che si trovano un po’ in tutta Italia ma per le famiglie affrontare questa spesa può non essere semplice. Il bonus da €400 per i centri estivi aiuta proprio da affrontare tutte le spese legate al campus e centri estivi. Infatti sia le spese alimentari, che le spese per la copertura assicurativa, che le spese per le attività ludiche ricreative ma anche le spese per le gite o qualsiasi altra sono assolutamente coperte dal bonus.