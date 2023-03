Roma, i nuovi cassonetti (intelligenti) di Ama. «Non possono essere incendiati e hanno un dispositivo anti topi»

Spread the love

Seconda sperimentazione per i nuovi cassonetti Ama, quelli più grandi e con l’aggancio per lo svuotamento dall’alto: questa mattina, in via Appia Nuova, l’assessore all’Ambiente, Sabrina Alfonsi, ha presenziato al posizionamento di 50 nuovi cassonetti fra piazzale Appio e Ponte Lungo. La prima fase di sperimentazione era partita con 32 nuovi contenitori collocati, a dicembre scorso, fra viale Libia e viale Eritrea al Quartiere Africano. Con quelli di oggi, quindi, salgono a 82 i nuovi cassonetti posizionati in strada che hanno una forma a campana e sono più capienti di quelli attualmente utilizzati nel resto della città (che vanno dai 1.100 ai 2.400 litri). Per questa sperimentazione, il Campidoglio e Ama hanno deciso di adottare il “peso massimo” dei cassonetti, quelli da 3.700 litri. Possono essere collocati all’interno degli spartitraffico mantenendo sgombera la sede stradale a ridosso dei marciapiedi laterali ed evitando che il frequente fenomeno della sosta selvaggia di fronte ai cassonetti impedisca le operazioni di raccolta.

il messaggero