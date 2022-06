Superbonus 110% e cessione del credito, il perché del blocco

Spread the love

lavoripubblici.it – urly.it/3p3ms

Non accenna a spegnersi l’eco sull’analisi effettuata dal centro studi di CNA, la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, che ha messo in evidenza dati preoccupanti nel settore dell’edilizia, a causa del blocco della cessione dei crediti. Stallo che probabilmente è frutto del “mostro” creato dal sistema, andato oltre ogni aspettativa in termini di volumi di richieste e interventi.

Superbonus 110% e bonus edilizi, le cause del blocco

Nuova occasione per parlarne è stato il dibattito sul Superbonus 110% nella trasmissione ‘Sportello Italia’ di Radio 1, durante la quale Claudio Giovine, direttore della divisione economica e sociale della CNA, ha ribadito il rischio di possibile fallimento di ben 33mila imprese artigiane a causa delle frequenti modifiche normative e del blocco dell’acquisto dei crediti da parte degli istituti bancari e postali.

“Ci siamo sentiti in dovere di rendere esplicita la dimensione del dramma che stanno vivendo le migliaia di imprese che hanno lavorato per realizzare opere e che si sono fatte carico di anticipare il ‘contributo pubblico’, che va dal 20% al 110%, applicando lo sconto in fattura”, afferma Giovine.

Sul punto, Giovine ha sottolineato come di fatto, le imprese non abbiano incassato soldi “contando sulla possibilità, prevista dalle norme, di recuperare, attraverso una rete di intermediari finanziari o di altri soggetti, il fatturato non incassato”. Processo che invece, per una serie di interventi normativi che si sono susseguiti negli ultimi mesi, si è incagliato.