Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Decreti n. 86, 87 e 88 del 17 giugno 2022 inerenti il corso di formazione per ispettori antincendi in prova del concorso pubblico, per vice direttori in prova del concorso pubblico e per vice direttori sanitari in prova concorso pubblico – Informativa.

https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2022/06/corso-formazione-istpettori-antincendi-in-prova-1.pdf