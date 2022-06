Terni, boschi in fiamme a Calvi dell’Umbria. In azione il canadair della flotta dei Vigili del fuoco

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco sono stati impegnati da ieri pomeriggio per domare l’incendio di bosco che è divampato a Calvi dell’Umbria. Numerose squadre sono intervenute per spegnere il rogo, dalla sede centrale e dai distaccamenti di Amelia e di Poggio Mirteto, del comando di Rieti. È stato necessario far intervenire anche un Canadair e un elicottero Ericsson 64 della flotta aerea dei Vigilie del fuoco, i cui lanci sono stati coordinati dal DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) dei Vigili del fuoco per avere ragione delle fiamme e riportare la situazione sotto controllo. Al momento si stanno svolgendo le operazioni di bonifica. Sul posto anche i Carabinieri Forestali di Amelia.