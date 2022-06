Ragazza perde il controllo della sua autovettura che si ribalta imprigionandola all’interno – trasportata in codice giallo

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco del distaccamento di Treviglio intervengono per un incidente sulla Strada Statale Sp 1 tra Rivolta e Spino intorno alle 10:00. Una ragazza ha perso il controllo della sua autovettura cadendo in un fosso laterale alla careggiata, l’auto si è ribaltata ostruendo le vie di fuga fino all’arrivo dei vigili del fuoco che l’hanno scarcerata in collaborazione con il 118 alla quale è stata affidata. La ragazza è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Sul posto Polizia Stradale di Crema, automediche di Lodi e di Melzo, Croce Rossa di Treviglio e Croce Bianca di Rivolta.