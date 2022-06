Crollo al cimitero, accordo Comune-Vigili del fuoco per recupero salme

Spread the love

https://www.ilroma.net/news/cronaca/crollo-al-cimitero-accordo-comune-vigili-del-fuoco-recupero-salme



La Giunta comunale di Napoli ha approvato, su proposta degli assessori alle Infrastrutture e ai Cimiteri Edoardo Cosenza e Vincenzo Santagada, il protocollo di collaborazione e assistenza tecnica tra Comune di Napoli e Comando dei Vigili del Fuoco di Napoli per le attività di recupero dei resti mortali dei defunti dai manufatti dissestati del Cimitero monumentale di Poggioreale.

Il provvedimento riguarda in primis le due cappelle sepolcrali parzialmente crollate dei Dottori e di San Gioacchino a Sopramuro al Carmine, interessate dal crollo avvenuto lo scorso gennaio. La Giunta, stante il sequestro disposto dalla magistratura, ha ritenuto di prioritario interesse procedere al recupero dei resti mortali dai manufatti dissestati o a rischio crollo e favorire la riapertura dell’area cimiteriale non interessata dai dissesti per consentirne la fruizione.