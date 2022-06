Incendio di abitazione a Gallarate

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

24/06/22 ore 16:00 Gallarate (Va), via Arno. Per cause da accertarsi si è verificato un incendio in un abitazione. Sul posto sono intervenuti dodici vigili del fuoco con tre automezzi: due autopompe e un autobotte. Gli operatori delle sedi di Busto/Gallarate e Somma Lombardo hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Nel rogo ha perso la vita una donna di anni 58. Sul posto stanno intervenendo anche gli specialisti dei vigili del fuoco del N.I.A (Nucleo Ivestigativo Antincendi) di Varese.