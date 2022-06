Condominio: chi paga i lavori di facciata già deliberati?

Spread the love

Quando si acquista un appartamento situato in un condominio, è sempre bene farsi rilasciare dall’amministratore una certificazione sullo stato dei pagamenti compiuti dal vecchio proprietario, per verificare la presenza di eventuali quote lasciate insolute. Questa accortezza, però, talvolta non basta, perché a distanza di anni possono spuntare fuori spese per lavori di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione dell’edificio che erano stati approvati e compiuti molto tempo prima. Succede quando l’impresa appaltatrice che ha eseguito i lavori chiede il saldo del dovuto, ma nel frattempo l’immobile è passato di mano ed ha un nuovo proprietario. Così bisogna sapere, in condominio, chi paga per i lavori di facciata già deliberati?

In questi casi, il nuovo proprietario non aveva partecipato all’assemblea che ha deliberato i lavori, ma questo non significa che possa esimersi dal pagamento del dovuto: la legge pone una distinzione tra le spese condominiali ordinarie, stabilendo un regime di solidarietà temporanea tra il vecchio e il nuovo proprietario, e le spese per lavori straordinari, come quelle di rifacimento della facciata, per le quali vige un’altra regola: esse vanno poste a carico di colui che risultava proprietario nel momento in cui furono deliberate dall’assemblea, anche se sono state eseguite successivamente