Trieste, via di Romagna: tenta il suicidio dando fuoco al proprio appartamento

TRIESTE. Prima il fumo, nero e denso, poi le fiamme. Paura nel pomeriggio di martedì 27 dicembre in via di Romagna.

L’incendio è divampato improvvisamente attorno alle quattro e mezzo in un appartamento al terzo piano – l’ultimo – di un elegante stabile situato nella parte alta della via, al civico 107.

La sessantottenne non si è fatta male e neppure i vicini. Quando il 118 ha soccorso la donna, l’ha trovata in stato confusionale, visibilmente provata. L’ambulanza l’ha portata in Pronto soccorso, all’ospedale di Cattinara, per accertamenti. La donna, che non risulta intossicata, potrebbe comunque aver inalato fumo.

I Vigili del fuoco sono piombati rapidamente nello stabile di via Romagna con una squadra partita dal Comando provinciale di via D’Alviano con i mezzi dotati di autoscala. Hanno domato le fiamme in pochi minuti. Fiamme che, come si può immaginare, avrebbero potuto distruggere l’intero appartamento intaccando anche quelli limitrofi.

ilpiccolo.gelocal.it