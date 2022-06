Verona, moto finisce in un dirupo a Brenzone

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Nella mattinata del 25 giugno, i vigili del fuoco del distaccamento di Bardolino sono intervenuti a Brenzone per un incidente stradale che ha coinvolto un Trike, moto di grossa cilindrata a tre ruote, con 3 persone a bordo e uno scooter con altre 2 persone.

Per cause ancora al vaglio da parte della polizia locale, intorno alle ore 11.50, il trike è uscito di strada e, dopo un volo di circa 10 metri, ha terminato la sua corsa tra i rovi.

Due dei tre occupanti sono rimasti feriti in modo grave mentre risultano feriti in maniera leggera i due occupanti dello scooter.

Sul posto i vigili del fuoco hanno operato in collaborazione con il soccorso alpino e i sanitari per stabilizzare e recuperare le persone e mettere in sicurezza il luogo del sinistro. Uno dei due feriti è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale di Borgo Trento.

Le operazioni si sono concluse intorno alle ore 14.00.