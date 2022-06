Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del Fuoco volontari di Romano di Lombardia e in supporto una partenza dalla centrale di Bergamo intervengono per un incendio accumulatore per fotovoltaico a Pumenengo in via Berretta intorno alle 14:30. I VVF spente le fiamme lo hanno portato all’esterno dello scantinato della struttura isolandolo, dopo, hanno effettuato la bonifica dell’area compromessa.