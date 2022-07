Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Intervento di soccorso tecnico urgente in corso di espletamento in Bellagio via Vallassina per incidente stradale, autovettura che ha sfondato un muretto. È stato estratto un ferito portato in ospedale con codice giallo

intervento di soccorso tecnico urgente alle 18.20 sulla SS340 loc

San Vito all’interno della galleria Cremia per incidente stradale, coinvolte tre auto e una moto. Si segnalano due feriti