COMANDO VIGILI DEL UOCO DI CATANZARO

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale è intervenuta alle ore 13.30 circa su viale Isonzo, zona sud di Catanzaro, per incidente stradale. Tre i mezzi coinvolti un furgone Citroën, una Volkswagen Golf ed una Peugeot 208.

4 in totale le persone a bordo delle vetture che affidati al personale sanitario del Suem118 venivano successivamente trasportate con due ambulanze presso struttura ospedaliera per ulteriori controlli.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e dei veicoli. Polizia locale per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro.