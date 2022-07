Spread the love

È entrata ufficialmente in vigore la nuova regola tecnica di prevenzione incendi per le chiusure d’ambito degli edifici civili, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, prevista dal decreto del Ministro dell’Interno 30 marzo 2022, pubblicato nella sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 8 aprile 2022.

Antincendio: in vigore la nuova regola tecnica per l’involucro edilizio

Ricordiamo che la nuova regola si applica alle chiusure d’ambito degli edifici civili sottoposti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto oppure a quelli di nuova realizzazione. Inoltre sostituisce i corrispondenti riferimenti tecnici contenuti nell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015.

Come specificato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la norma tecnica introduce la definizione di “chiusura d’ambito dell’edificio” quale frontiera esterna dell’edificio ad andamento orizzontale o verticale (c.d coperture e facciate) e contiene una specifica disciplina antincendio per tali elementi costruttivi.

Essa si applica alle chiusure d’ambito degli edifici civili (strutture sanitarie, scolastiche, alberghiere, commerciali, uffici, residenziali, etc.) e persegue i seguenti obiettivi di sicurezza antincendio:

limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, attraverso le sue chiusure d’ambito;

limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all'esterno dell'edificio, attraverso le sue chiusure d'ambito (es. incendio in edificio adiacente, a livello stradale, alla base dell'edificio, etc.);

evitare o limitare la caduta di parti della chiusura d'ambito dell'edificio (frammenti di facciata o altre parti comunque disgregate o incendiate, etc.) in caso di incendio, che possano compromettere l'esodo degli occupanti o l'operatività delle squadre di soccorso.

La nuova RTV rappresenta anche un riferimento per la progettazione di chiusure d’ambito di altre opere da costruzione (es. edifici industriali,etc.).

Come previsto nel Decreto, essa è entrata in vigore il 90esimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ovvero il 7 luglio 2022.